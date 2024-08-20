Индия согласилась передавать послания между Путиным и Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что будет передавать послания президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но вместе с тем исключил возможность посредничества в урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет Bloomberg.

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«Страна согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили источники», — говорится в публикации.

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Как пишут авторы статьи, позиция Индии отчасти объясняется тем, что страна закупает дешевую российскую нефть и оружие. В связи с этим власти Индии воздерживаются от критики Москвы.

Позже первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Индия может передавать России любую информацию, в том числе от Украины. Чепа напомнил, что у России с Индией налажены дипломатические отношения.

Ранее в Госдуме назвали возможную цель визита Моди на Украину.