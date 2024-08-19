ФРГ сосредоточилась на следе Киева при расследовании взрывов «Северных потоков»
Прокуратура Германии сосредоточилась на чиновниках из Украины при расследовании диверсии на нитках российского газопровода «Северный поток». Об этом сообщает Guardian.
Повышенное внимание немецких следователей к версии о подрыве «Северного потока» украинскими спецслужбами объясняется тем, что в данный момент Германия является одним из ключевых поставщиков оружия ВСУ. При этом высокопоставленные чиновники из ФРГ, как отмечает источник, продолжают настаивать на версии о том, что взрыв был устроен российской стороной.
«Немецкая полиция и прокуратура сосредоточили свое расследование на высокопоставленных украинских военных чиновниках, что может вызвать неловкие вопросы для Берлина, крупнейшего европейского поставщика оружия на Украину», — сообщает издание.
Ранее в немецком МИД заявили, что Берлин обменивается с Москвой данными о подрывах «Северных потоков».