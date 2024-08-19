ФРГ сосредоточилась на следе Киева при расследовании взрывов «Северных потоков»

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Прокуратура Германии сосредоточилась на чиновниках из Украины при расследовании диверсии на нитках российского газопровода «Северный поток». Об этом сообщает Guardian.

Повышенное внимание немецких следователей к версии о подрыве «Северного потока» украинскими спецслужбами объясняется тем, что в данный момент Германия является одним из ключевых поставщиков оружия ВСУ. При этом высокопоставленные чиновники из ФРГ, как отмечает источник, продолжают настаивать на версии о том, что взрыв был устроен российской стороной.

«Немецкая полиция и прокуратура сосредоточили свое расследование на высокопоставленных украинских военных чиновниках, что может вызвать неловкие вопросы для Берлина, крупнейшего европейского поставщика оружия на Украину», — сообщает издание.

Ранее в немецком МИД заявили, что Берлин обменивается с Москвой данными о подрывах «Северных потоков».