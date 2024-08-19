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Лукашенко рассказал, кто развязал «бойню на Украине»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полномасштабный конфликт на Украине развязали националистически настроенные украинские политики. Его слова передает БелТА.

Лукашенко рассказал, кто развязал «бойню на Украине»
© РИА Новости

Глава государства признался, что конфликт между Киевом и Москвой является для него глубоко личным. Он назвал виновными в развязывании полномасштабного конфликта украинских «оголтелых политиков-националистов».

«Всю эту бойню завязали на моих глазах. Эта националистическая верхушка во главе с [экс-президентом Украины Петром] Порошенко, [президентом Украины Владимиром] Зеленским и так далее», — заявил Лукашенко.

Он также добавил, что с приходом нынешнего президента Украины к власти у Киева была возможность избежать конфликта.

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Накануне Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия», в котором призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров. По словам политика, Украина «фактически денацифицирована», а желание Киева «повысить ставки» может закончиться плохо. Белорусский лидер также объяснил, почему республика поддерживает РФ, и пожаловался на обострение ситуации на границе с Украиной.

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Александр Лукашенко