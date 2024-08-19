Премьер Грузии назвал грядущие выборы в стране референдумом за войну или мир

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Предстоящие парламентские выборы, которые пройдут в Грузии 26 октября, станут своего рода референдумом за войну или мир. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает Sputnik.

Он назвал грядущие выборы «крайне принципиальными».

«Это референдум между миром и войной, это референдум между пропагандой и традиционными ценностями, и на самом деле сделать выбор просто. Он должен быть сделан в пользу мира, в пользу морали и в пользу светлого будущего страны», — сказал Кобахидзе.

По его словам, правящая партия «Грузинская мечта» в ближайшее время назовет своих делегатов в Тбилиси, что станет началом ее предвыборной кампании.