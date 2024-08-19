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Почта

В немецкой компании "Почты России" прошли обыски

Обыски прошли в помещениях компании RusPost GmbH в Берлине, сообщила 13 августа газета Tagesspiegel. В "Почте России" (госоператор владеет этой компанией) не подтвердили ТАСС эту информацию, но сообщили, что ограничения в работе "дочки" не затронут интересы клиентов.

В немецкой компании «Почты России» прошли обыски
© РИА Новости

Немецкие таможенники, по данным газеты, обыскали помещения еще одной неназванной фирмы, тоже из логистической сферы. В операции были задействованы около 100 сотрудников правоохранительных органов.

"Ограничения в работе дочерней почтовой компании не затронут интересы клиентов "Почты России". Доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме", - прокомментировали ТАСС в "Почте".

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