В немецкой компании "Почты России" прошли обыски

Обыски прошли в помещениях компании RusPost GmbH в Берлине, сообщила 13 августа газета Tagesspiegel. В "Почте России" (госоператор владеет этой компанией) не подтвердили ТАСС эту информацию, но сообщили, что ограничения в работе "дочки" не затронут интересы клиентов.

Немецкие таможенники, по данным газеты, обыскали помещения еще одной неназванной фирмы, тоже из логистической сферы. В операции были задействованы около 100 сотрудников правоохранительных органов.