Премьер Грузии обратился с призывом к Украине

Киев должен пересмотреть свои недружественные шаги по отношению к Грузии, в том числе отзыв в 2022 году украинского посла из Тбилиси. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает «РИА Новости».

Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Михаил Харишин сообщил, что в Киеве были готовы принять нового посла Грузии, но этому помешала «непонятная риторика» со стороны Тбилиси. Отзыв посла в 2022 году он объяснил отказом грузинских властей помогать Украине.

«Если кто-то и должен пересмотреть решения, так это украинское руководство, которое отозвало посла, что было крайне недружественным решением. Что касается нашего подхода в отношении украинского руководства, то мы останемся в режиме односторонней дружбы, так как это нужно украинскому народу от нас», — прокомментировал это Кобахидзе.

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По его словам, Украина отозвала своего посла из Тбилиси в 2022 году, потому что Грузия не ввела санкции против России и не выдала официального разрешения на полет на Украину самолета с грузинскими военными, решившими воевать за ВСУ.