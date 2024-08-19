Республиканцы обвинили Байдена в злоупотреблении властью

Республиканская партия США обвинила действующего американского лидера Джо Байдена в преступлениях, заслуживающих импичмента, пишет New York Post со ссылкой на отчет трех комитетов конгресса США.

В документе, насчитывающем 291 страницу, содержатся обвинения против Байдена, такие как злоупотребление властью, препятствование работе конгресса и коррупция, «от которых отцы-основатели стремились защититься при разработке положений об импичменте в конституции», пишет NYP, передает РИА «Новости».

В отчете, по данным издания, также утверждается, что Байден вместе с сыном Хантером и братом Джеймсом вели «теневые бизнес сделки», а впоследствии пытались скрыть это, сопротивляясь надзору со стороны конгресса.

Американский лидер также якобы общался с зарубежными покровителями своей семьи из ряда стран, в том числе Китая, Казахстана, России и Украины, говорится в докладе, пишет газета.

Кроме того, в отчете Белый дом обвиняется в препятствовании проведения расследования конгрессом в отношении Байдена, следует из публикации.

Ранее Спикер Палаты представителей США потребовал отставки Байдена.