Около 100 тысяч человек остались без света из-за куницы в Германии

Куница перегрызла провода в трансформаторе электроподстанции и оставила без электричества около 100 тысяч человек на юге Германии. Вечерняя Москва

По данным издания SWR , происшествие случилось на подстанции в Хоэнекке. Электричество в двух городах пропало около 4:30 (5:30 мск). Восстановить его удалось только к 7:15 (8:15 мск). В этот период света не было нигде: ни в домах, ни на улицах. В Людвигсбурге проживают около 100 тысяч человек, в Корнвестхайм — свыше 30 тысяч. News.ru

О судьбе зверя газета не сообщает. ТАСС