Полиция Германии зарегистрировала рекордное число преступлений за 11 лет
Правоохранительные органы ФРГ зарегистрировали за прошлый год рекордное за 11 лет число совершенных преступлений. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные МВД.
«Контрабанда, грабежи, насилие — центральная полиция Германии зарегистрировала в прошлом году наибольшее число преступлений с 2012 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в годовом отчете зафиксированы 790 245 преступлений. Число совершенных преступлений выросло на 12,5% в сравнении с 2022 годом. Всего в 2023 году правоохранительные органы страны задержали более 235 тысяч разыскиваемых преступников, что тоже стало рекордом.
До этого сообщалось, что правые радикалы были задержаны в Дрездене после поездки на военном автомобиле с имперским флагом 1871-1918 годов. Девять человек катались 9 мая по городу в переоборудованном военном автомобиле Borgward B 2000 с эмблемой 25-й пехотной дивизии вермахта. Один из пассажиров был в стальном шлеме, другой держал в руках большой флаг Рейха.