Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл пропустят церемонию утверждения Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, в Чикаго стартовал масштабный съезд Демпартии США. Байден и его супруга выступят перед участниками мероприятия.

Затем президент и его жена отправятся в Калифорнию. На церемонию утверждения они не останутся.

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Напомним, что в Соединенных Штатах проходит предвыборная кампания. Основными кандидатами на пост президента являются предприниматель Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, чья кандидатура была выдвинута после того, как Байден вышел из президентской гонки.