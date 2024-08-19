Байден пропустит утверждение Харрис кандидатом в президенты США
Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл пропустят церемонию утверждения Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным агентства, в Чикаго стартовал масштабный съезд Демпартии США. Байден и его супруга выступят перед участниками мероприятия.
Затем президент и его жена отправятся в Калифорнию. На церемонию утверждения они не останутся.
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Напомним, что в Соединенных Штатах проходит предвыборная кампания. Основными кандидатами на пост президента являются предприниматель Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, чья кандидатура была выдвинута после того, как Байден вышел из президентской гонки.