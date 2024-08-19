Стала известна тема обсуждения на переговорах во время визита Моди в Киев

Заместитель главы индийского МИД Танмая Лал назвал центральную тему обсуждения на переговорах во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лала, визит Моды пройдет на фоне вооруженного конфликта Украины с Россией, который и станет одной из центральных тем их обсуждения. При этом он также добавил, что в вопросе завершения этого конфликта Индия придерживается дипломатической позиции.

«Этот знаменательный визит, конечно же, проходит на фоне продолжающегося конфликта на Украине, который также станет частью дискуссий. <...> Диалог абсолютно необходим. Прочный мир может быть достигнут только с помощью вариантов, приемлемых для обеих сторон, и это может быть только урегулирование путем переговоров», — заявил он.

Ранее МИД Индии подтвердил визит премьер-министра Моди на Украину.