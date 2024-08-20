Al Jazeera: девять палестинцев убиты при ударе ВС Израиля по рынку в Газе

По меньшей мере девять человек погибли в результате удара израильских вооруженных сил по рынку в населенном пункте Дейр-эль-Балах, расположенном в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

© ZUMA/ТАСС

По его сведениям, большинство жертв - дети и женщины.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.