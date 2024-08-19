Умер телеведущий Фил Донахью. О его гибели в понедельник, 19 августа, сообщает газета The Washington Post.

Журналисту было 88 лет. Он вел телемосты СССР — США и совместную передачу с Владимиром Познером. Причина смерти не уточняется, передает издание.

Фил Донахью вел свое шоу почти 30 лет, начиная с его запуска и до закрытия в 1996 году. Программа, известная как «Донахью», фокусировалась на спорных вопросах, таких как аборты и гражданские права. Его называли «Королем дневных разговоров», и он оказал значительное влияние на многих ведущих ток-шоу, включая Опру Уинфри.

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За программу «Шоу Фила Донахью» телеведущий неоднократно получал награду Дневная премия «Эмми», а в 2024 году получил Президентскую медаль Свободы.