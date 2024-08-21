Вице-премьер Италии назвал катастрофой поставку оружия ВСУ для ударов по России

Отправка Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружия для дальнобойных ударов по территории России является катастрофой. Об этом заявил вице-премьер Италии, представитель партии «Лига Севера» Маттео Сальвини в интервью порталу sussidiario.net.

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«Гуманитарная и военная помощь, призванная дать Украине возможность защитить себя, всегда получала одобрение "Лиги". Катастрофой, преддверием драматического мирового конфликта станет отправка оружия для нападения на территорию России», — рассказал политик.

Сальвини также напомнил, что его партия голосовала в Европейском парламенте против инициатив о разрешении Киеву применять дальнобойное оружие для ударов по российской территории.

30 мая глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Украина не может использовать итальянское оружие для ударов по России. Глава итальянского внешнеполитического ведомства также заверил, что страна не пошлет ни одного солдата на территорию Украины, так как не находится в состоянии войны с Россией.