Пока вы не уснули: заявление Путина по Нагорному Карабаху и предупреждение Лондону

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Путин сделал заявление по Нагорному Карабаху

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва была бы рада помочь мирному соглашению Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Как сообщает РИА Новости, такое заявление Путин сделал на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

В понедельник, 19 августа, Путин и Алиев проведут в Азербайджане переговоры в узком и расширенном составах. Сообщалось, что на встречах будет обсуждаться двусторонняя и региональная повестка, а по итогам переговоров стороны подпишут несколько документов.

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Россия продолжит работу над расширением своего «стоп-листа» в ответ на враждебные действия Великобритании. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В МИД отметили, что власти Великобритании продолжают агрессивный антироссийский курс, в рамках которого Лондон «декларирует заведомо провальную задачу нанесения России "стратегического поражения на поле боя"». При этом главную роль в этом играет ряд действующих в Лондоне аналитических центров и консалтинговых агентств, указали в ведомстве.

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ВСУ ударили по третьему мосту под Курском

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили ночью по третьему мосту через реку Сейм под Курском. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

На данный момент в этом районе российским подразделениям доставляют понтонные переправы. Эта мера позволяет продолжить эвакуировать мирное население. Отмечается, что людей вывозят из приграничных районов в том числе на лодках.

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В США пригрозили Байдену импичментом

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Республиканцы Палаты представителей США опубликовали доклад, в котором президент-демократ Джо Байден обвиняется в совершении преступлений, влекущих за собой импичмент. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, пока неясно, будут ли конгрессмены настаивать на голосовании по импичменту. Ранее Белый дом отвергал их расследование как политически мотивированное.

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Boeing задел хвостовой частью ВПП при посадке в Сочи

© Соцсети

Лайнер авиакомпании «Смартавиа» жестко «прочесал» хвостовой частью по полосе при посадке в Сочи, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, «Боинг-737» совершал рейс из Санкт-Петербурга в Сочи.

При посадке летчики допустили ошибку, которая на профессиональном сленге называется «Tail Strike»: самолет «прочесал» хвостовой частью по посадочной полосе, пояснили журналисты. Такое происходит в случае, если при посадке пилот берет руль высоты на себя и задирает нос судна.

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Зеленского хотят привлечь к ответственности за узурпацию власти

Экс-глава украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Владимира Зеленского в узурпации власти и призвал привлечь его к уголовной ответственности. Об этом Медведчук рассказал в своей статье для портала Smotrim.ru.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины должны были пройти в конце марта, но они не состоялись из-за действующего в стране военного положения.

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Российские войска взяли один из крупнейших населенных пунктов в ДНР

Российскими войсками освобожден населенный пункт Артемово в ДНР, заявили в Минобороны.

«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово», — говорится в сообщении.

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Магазины «Леруа Мерлен» в России начали менять вывески

В пресс-службе компании «Леруа Мерлен» сообщили о смене вывески на первом гипермаркете «Леруа Мерлен», расположенном в подмосковных Мытищах, передают «Известия».

Новое название магазина - «Лемана ПРО», уточнили в фирме. Как ожидается, до конца текущего года обновят свыше 50 точек. Полный ребрендинг завершится в следующем году.

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Высказывание Родниной о москвичах вызвало скандал

Ирина Роднина спровоцировала скандал после высказывания о москвичах. Об этом сообщает Sport24.

74-летняя фигуристка дала интервью о жизни в Москве. Она рассказала, что является коренной москвичкой, поэтому отлично знает город. По словам Родниной, столица является прогрессивной точкой притяжения для многих россиян.

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Государство купило Льву Лещенко лекарство за 1,8 млн рублей

82-летний Лев Лещенко получил от государства дорогостоящее лекарство. Его цена составляет 1,8 млн рублей, передает Mash.

Как отмечает Telegram-канал, у артиста наблюдается редкое заболевание, которое возникает из-за нарушения обмена веществ. У Лещенко диагностирован транстиретиновый амилоидоз. Это прогрессирующее заболевание, возникающее из-за накопления деформированного амилоида, образующегося из белка транстиретина (TTR). Заболевание приводит, в частности, к проблемам с сердцем. Лещенко выдали редкий препарат «Виндамэкс» бесплатно.

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