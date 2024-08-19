Республиканцы Палаты представителей США опубликовали доклад, в котором президент-демократ Джо Байден обвиняется в совершении преступлений, влекущих за собой импичмент. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, пока неясно, будут ли конгрессмены настаивать на голосовании по импичменту. Ранее Белый дом отвергал их расследование как политически мотивированное.

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В докладе трех комитетов Палаты представителей, занимающем 291 страницу, утверждается, что Байден извлекал выгоду из схемы торговли влиянием, чтобы обогатить себя и членов своей семьи. Республиканцы заявили, что воплощать эту схему политик начал еще в 2014 году, когда был вице-президентом. В докладе Байден обвиняется в содействии деловым связям своего сына Хантера Байдена с партнерами из Украины, Китая, России и других стран.

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон мог бы назначить голосование по импичменту Байдену. Но это произошло бы в течение нескольких недель, предшествующих выборам: уже 5 ноября американцы проголосуют за нового президента.

Даже если контролируемая республиканцами Палата представителей пойдет на объявление импичмента, Байдена вряд ли удастся отстранить от должности. Для этого потребовалось бы согласие Сената, который находится под контролем его собственной Демократической партией. Байден, отозвавший свою заявку на переизбрание в июле, должен покинуть свой пост, когда его преемник будет приведен к присяге 20 января 2025 года.