Бельгийскую овчарку Алена Делона по кличке Лубо не станут усыплять, несмотря на волю ушедшего из жизни актера. Об этом сообщил Фонд Брижит Бардо со ссылкой на родственников Делона.

"Не переживайте за Лубо! Многие отправили нам письма насчет судьбы собаки Алена Делона. "У нее есть дом и семья", подтвердили нам родственники актера, они позаботятся о ней. Лубо не будут усыплять!" - отмечается в сообщении фонда на его странице в X (ранее Twitter).

Сам актер неоднократно подчеркивал, что очень любит собак. В интервью журналу Paris Match в 2018 году он говорил, что завещает усыпить свою овчарку Лубо сразу после его собственной смерти, "чтобы она не осталась одна".

Делон умер в ночь с 17 на 18 августа в своем доме в коммуне Души под Орлеаном (департамент Луаре в центральной части Франции). К его поместью неравнодушные граждане с 18 августа несут цветы. Кроме того, российские поклонники творчества актера принесли цветы к посольству Франции в Москве. По сообщению газеты Le Figaro, похороны Делона будут организованы для узкого круга близких, его могут предать земле рядом с его собаками в коммуне Души.

Алена Делона похоронят в часовне рядом с его 35 собаками

За свою карьеру актер снялся в более чем 90 фильмах. Делон прославился своими ролями в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard, 1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969), а также в советско-французском фильме "Тегеран-43" (1980). В мае 2019 года на Каннском фестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино.