Германия обменивается с Россией данными о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2», но не раскрывает промежуточные итоги расследования. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер. Газета.Ru

«Конечно, Германия отвергает какие-либо обвинения в неисполнении своих обязательств. В данный момент мы находимся в процессе обмена информацией с Россией о подрыве газопроводов», — отметил представитель. Lenta.ru

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Германия должна ответить на все вопросы, а когда требуемая информация по официальным каналам не предоставляется, а всплывает в газетных материалах, это наводит на мысль о том, что все это инсценировано. Деловая газета «Взгляд»