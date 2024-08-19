Зеленского хотят привлечь к ответственности за узурпацию власти

Экс-глава украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Владимира Зеленского в узурпации власти и призвал привлечь его к уголовной ответственности. Об этом Медведчук рассказал в своей статье для портала Smotrim.ru.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины должны были пройти в конце марта, но они не состоялись из-за действующего в стране военного положения.

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На Украине возникли споры о том, может ли Зеленский оставаться у власти после 20 мая. Противники Зеленского указывали, что по закону в такой ситуации и.о. президента должен стать председатель Верховной рады. Именно он принимает президентские полномочия, когда по какой-либо причине глава государства не может работать.

«Преступный режим Зеленского незаконно захватил власть в стране, осуществляет геноцид украинского народа <…>. Украина находится во власти узурпаторов», - заявил Медведчук.

Он сообщил, что общественное движение «Другая Украина» обратилось в Государственное бюро расследований Украины и Национальное антикоррупционное бюро страны с требованиями начать против Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и других представителей власти уголовные расследования.

В «Другой Украине» сочли Зеленского виновным в узурпации и захвате власти через нарушение требований Конституции Украины, устанавливающей периодичность президентских выборов.