Алена Делона похоронят в часовне рядом с его 35 собаками

Алена Делона похоронят на этой неделе в коммуне Души на севере Франции, в часовне, где покоятся 35 его собак. Такова была последняя воля актера, сообщил телеканал BFMTV.

Церемония пройдет в строгой конфиденциальности в соответствии с пожеланиями Делона. За всю жизнь у него было более 50 собак, он был защитником прав животных.

Однажды во время интервью Делона спросили, кем бы он хотел быть в следующей жизни, на что актер ответил: «Я бы хотел быть собакой Алена Делона – то есть самого себя».

Актер не хотел пышных похорон и был против любых крупных мероприятий по этому поводу. Однако, по данным телеканала, рассматривается возможность провести публичную церемонию с участием коллег-актеров. Как сообщили французские СМИ, Ален Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет. Подробности смерти не приводились.