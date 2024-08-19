Германия заявила об обмене данными с Россией по подрыву «Северных потоков»

В МИД Германии утверждают, что Берлин якобы обменивается с Москвой данными о подрывах трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", но только той информацией, которая не ставит под угрозу ход расследования. Об этом заявил журналистам представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Мы обмениваемся [информацией] с российской стороной", - утверждал он, заметив, что следственные действия продолжаются, а поэтому, по мнению властей ФРГ, нельзя сообщать о промежуточных результатах.

Представитель МИД добавил, что речь идет об информации, которой можно обменяться, "не ставя тем самым под угрозу расследование".

Газета Süddeutsche Zeitung 14 августа сообщила, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков". Согласно имеющимся данным, сейчас подозреваемый скрылся. Германская прокуратура, как указывало издание, подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии на "Северных потоках". В свою очередь представитель кабинета министров Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" имеет наивысший приоритет для правительства ФРГ.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, задачей Запада в теме расследования подрыва газопроводов является снятие с себя ответственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что у РФ "нет сомнений", что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.