Итальянские активисты потребовали увольнения журналистов гостелеканала RAI, которые проникли на территорию России вместе с украинскими военными и сняли сюжет в Судже. Об этом сообщает RT.

Как рассказал один из участников акции протеста студент Леонардо Синигалия, люди призывают арестовать журналистов Стефанию Баттистини и Симони Трайни как иноагентов. Кроме того, они считают необходимым прекратить финансирование телеканала из бюджета страны.

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«Недопустимо, чтобы государственные деньги тратились на пропаганду в поддержку такого преступного и неонацистского режима, как режим Зеленского», — заявил Синигалия.

Накануне Баттистини и Трайни, работающие на RAI, сняли репортаж в Судже Курской области, попав туда вместе с украинскими военными. По факту происшествия ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. 16 августа посла Италии в РФ Чечилию Пиччони вызвали в МИД России, где выразили решительный протест в связи с действиями съемочной группы.