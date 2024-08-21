Ожидаемый провал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область приведет к открытию новых фронтов внутри самой Украины. Об этом агентству РИА Новости заявил председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

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По его словам, атака украинской армии на российский регион представляет из себя тщетную попытку втянуть Североатлантический альянс (НАТО) в конфликт и усилить позиции Киева перед переговорами. Он охарактеризовал действия ВСУ под Курском словами «паника» и «спешка».

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«Ожидаемый провал ВСУ в Курской области откроет фронты внутри самой Украины. Успеха не будет», — сообщил Перинчек.

Ранее находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский собственноручно загнал себя в ловушку решением об атаке на Курскую область. По его словам, Зеленский рассчитывал, что вторжение ВСУ в Курск можно будет использовать в качестве повода для снижения мобилизационного возраста в стране.