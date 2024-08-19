В США заявили, что Иран в 2024 году может объявить себя ядерной державой

Иран может уже к концу 2024 года объявить о том, что обладает ядерным оружием. Как сообщает CBS News, об этом заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.

Во время интервью он отметил, что эту информацию нельзя полностью подтвердить, чтобы сделать однозначный вывод о том, создает ли Тегеран ядерное оружие. Тернер также обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое могло привести к появлению у Ирана ядерных вооружений.

Иранский депутат предположил, что у Тегерана есть ядерное оружие

«Гибкость и свобода, которые у них были при администрации Байдена, дали им возможность как предпринять попытки оказать влияние на наши выборы, так и попытаться осуществить заговор с целью убийства Дональда Трампа и продолжать разработки ядерного оружия и программы ядерного обогащения», — заявил он.

Ранее СМИ сообщали, что в американском разведсообществе считают результативными проводимые в Иране исследования в области создания ядерного оружия. Вместе с тем разведчики утверждают, что Тегеран пока «не стремится к этому».