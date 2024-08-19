На Украине растет число жителей, смирившихся с потерей Крыма и Донбасса. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил украинский социолог Владимир Ищенко для Berliner Zeitung.

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— Все большее число понимает, что часть Донбасса или Крыма, вероятно, останется российской, — подчеркнул Ищенко.

Вместе с тем растет число жителей Украины, поддерживающих мирные переговоры. Социолог отметил, что население страны устало от затянувшегося конфликта.

Уточняется, что даже после ужесточения закона о мобилизации данные в военкоматах обновили лишь 40 процентов военнообязанных украинцев, передает издание.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что на данный момент России было бы нерезонно вступать в переговорный процесс с Украиной. При этом предложения о выводе ВСУ из четырех новых регионов и дальнейшем начале переговоров не аннулированы.

«Вечерняя Москва» узнала у военных экспертов, какая обстановка в Курской области сейчас и когда российская армия полностью «выбьет» ВСУ с нашей территории. Специалист отметил, что украинские военные, которых бросили в Курскую область, — это «смертники».