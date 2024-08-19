Обзор иноСМИ: «фатальный сигнал» для Украины и «печальный» исход Байдена

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«Печальный» исход президентства Байдена

На съезде Демократической партии США 19 августа прозвучат «хвалебные оды» президенту Джо Байдену, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, участники съезда будут приветствовать Байдена «как еще одного Рузвельта с оттенком Джорджа Вашингтона» за «добровольный» отказ от власти и выход из предвыборной гонки. Но затем демократы забудут его как «мимолетное увлечение», подчеркивает WSJ.

Издание отмечает, что такова судьба президента, которого большинство американцев считают неудачником и которому грозило поражение в матче-реванше с Дональдом Трампом. По версии WSJ, это печальный исход для президентства, которое могло бы быть намного лучше, если бы Байден выполнил свое предвыборное обещание объединить страну и обеспечить «переход от эпохи Трампа». Газета отмечает, что Байден не только не выполнил свои обещания, он омрачил свое президентство эгоистичной попыткой переизбраться, отказываясь признать неизбежное старение.

«Сточные воды - новая политическая проблема Европы»

Агентство Bloomberg рассказало, что загрязнение европейских рек и озер сточными водами стало новой политической проблемой Европы. Многие европейские города имеют старую инфраструктуру, которая не подходит для обработки огромного количества отходов. В то же время изменение климата делает погоду в Европе более влажной и грозит наводнениями, способными переполнить канализационные системы.

Этим летом в Париже с проблемами столкнулись олимпийские пловцы. Местные власти вложили 1,4 миллиарда евро, чтобы сделать Сену пригодной для плавания впервые за более чем столетие. Однако плохое качество воды все равно заставило организаторов ОИ отложить соревнования, а несколько спортсменов почувствовали себя плохо после заплывов. Кроме того, Еврокомиссия подает иски против Италии, Греции и Испании за невыполнение стандартов по чистоте воды. Неочищенные сточные воды способствуют росту водорослей, которые «душат» другую растительность, лишая животных необходимой им пищи и убивая моллюсков. Также сточные воды могут содержать химикаты, микропластик и бактерии, включая кишечную палочку и энтерококки.

«Фатальный сигнал» Украине от Германии

Федеральное правительство Германии планирует постепенно прекратить передачу Украине бюджетных денег и финансировать военную помощь стране из других источников, сообщает N-TV. В партиях ХДС и СДПГ раскритиковали такие планы, заявив, что Украина «де-факто брошена».

Председатель комитета Бундестага по иностранным делам, социал-демократ Михаэль Рот заявил, что прекращение помощи из бюджета станет «фатальным сигналом для Украины со стороны федерального правительства». Немецкие политики считают, что с помощью таких решений канцер Германии Олаф Шольц пытается улучшить позиции своей коалиции на предстоящих выборах.

Лондон думает над снятием ограничений по Storm Shadow для Киева

Британский портал inews рассказал, что Лондон все еще думает над тем, чтобы разрешить Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. По данным газеты, это связано с заявлениями Владимира Зеленского о том, что британское лидерство в поддержке Украины «в последнее время замедлилось».

Источники inews в Минобороны Великобритании опровергли, что Лондон ограничил использование Storm Shadow из-за позиции США. По словам собеседников газеты, слухи об этом могла распространить Москва. Источник отметил, что сроки принятия решения по Storm Shadow пока неизвестны.

WP: эксперты не верят в перемирие Израиля и ХАМАС

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, чтоб попытаться преодолеть разногласия Израиля и ХАМАС по прекращению огня в Газе. Как пишет The Washington Post, даже если соглашение будет достигнуто, многие эксперты сомневаются, что оно приведет к прекращению войны в Газе из-за двусмысленности его формулировок.

Представители ХАМАС уже отвергли заявление президента США Джо Байдена о том, что переговоры близки к завершению. В воскресенье, 18 августа, они снова обвинили Израиль в изменении условий ранее согласованных переговоров. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выдвигает аналогичные обвинения в адрес ХАМАС. Неназванные дипломаты заявили WP, что ключевой проблемой стала настойчивость Израиля в сохранении военного присутствия вдоль коридора между Египтом и Газой, а также создание КПП для проверки палестинцев, желающих вернуться в свои дома на севере Газы.