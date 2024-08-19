Казаки из Австралии вместе с пасынком главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Иваном поддержали жителей Курской области. Как сообщает Ruptly в Telegram-канале, они записали видеообращение, в котором выразили уверенность, что российские бойцы отразят украинское нападение.

На кадрах казаки вместе с Иваном Сырским вышли на улицу с российской и православной символикой. На свои автомобили они наклеили буквы Z.

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«Мы выражаем поддержку бойцам, защитникам Курска, бойцам на передовой. Всем, кто сейчас на передней линии обороны и передней линии атаки. Мы поддерживаем вас в ваших действиях против нацистского режима украинской власти, против НАТО. Россия победит», — говорится в видео.

Казаки также призвали вернуть в Россию икону Богородицы Курская Коренная. Сейчас она находится в Австралии по решению Нью-Йорского синода Русской православной церкви за границей.

Ранее пасынок Сырского рассказывал, что отчим в прежние годы не говорил ничего плохого о России или Донбассе, а украинцем себя никогда не считал. Кроме того, раньше он критиковали украинские власти за политические решения и коррупцию.