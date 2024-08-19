Трамп: США потерпят крах при победе Харрис на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты потерпят крах, если страну возглавит его соперница на выборах от Демократической партии Камала Харрис. RT на русском

«Товарищ Камала Харрис ужасна для нашей страны. Она всегда была и всегда будет коммунисткой. Под ее «руководством» США потерпят крах, это случится очень быстро», — отметил политик. Lenta.ru

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис. Mir24.tv