Огненный ад в парке аттракционов: кадры пожара на колесе обозрения

Несколько десятков человек пострадали в субботу во время пожара на колесе обозрения в парке аттракционов близ Лейпцига. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пожар начался около 9 часов вечера. В это время на городском музыкальном фестивале инди-рока Highfield Festival собрались по меньшей мере 30 тысяч зрителей.

По данным немецких правоохранителей, в результате происшествия 16 человек пришлось госпитализировать с различными травмами, остальным помощь оказывают амбулаторно. Среди пострадавших также есть медики и сотрудники полиции.

«Сейчас нет никакой информации о причинах пожара. На месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, которые выясняют причину пожара, вызваны также специалисты по расследованию поджогов. Район пожара на данный момент перекрыт», — сообщил представитель полиции Лейпцига Йозефин Садер.

Кадры пожара на колесе обозрения — в галерее «Рамблера».