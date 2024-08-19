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Огненный ад в парке аттракционов: кадры пожара на колесе обозрения

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Последствия пожара на колесе обозрения во время музыкального фестиваля Highfield недалеко от Лейпцига
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Последствия пожара на колесе обозрения во время музыкального фестиваля Highfield недалеко от Лейпцига 
© legion-media.ru
Горящее колесо обозрения на музыкальном фестивале Highfield недалеко от Лейпцига
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Горящее колесо обозрения на музыкальном фестивале Highfield недалеко от Лейпцига  
© legion-media.ru
Экстренные службы на месте пожара
3/14
Экстренные службы на месте пожара 
© legion-media.ru
Горящее колесо обозрения на музыкальном фестивале Highfield недалеко от Лейпцига
4/14
Горящее колесо обозрения на музыкальном фестивале Highfield недалеко от Лейпцига  
© DPA/TACC

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Экстренные службы на месте пожара
5/14
Экстренные службы на месте пожара 
© DPA/TACC
Горящее колесо обозрения на музыкальном фестивале Highfield недалеко от Лейпцига
6/14
Горящее колесо обозрения на музыкальном фестивале Highfield недалеко от Лейпцига  
© DPA/TACC
Горящее колесо обозрения на музыкальном фестивале Highfield недалеко от Лейпцига
7/14
Горящее колесо обозрения на музыкальном фестивале Highfield недалеко от Лейпцига  
© DPA/TACC
Последствия пожара на колесе обозрения во время музыкального фестиваля Highfield недалеко от Лейпцига
8/14
Последствия пожара на колесе обозрения во время музыкального фестиваля Highfield недалеко от Лейпцига 
© DPA/TACC
Горящее колесо обозрения на музыкальном фестивале Highfield недалеко от Лейпцига
9/14
Горящее колесо обозрения на музыкальном фестивале Highfield недалеко от Лейпцига  
© DPA/TACC

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Последствия пожара на колесе обозрения во время музыкального фестиваля Highfield недалеко от Лейпцига
10/14
Последствия пожара на колесе обозрения во время музыкального фестиваля Highfield недалеко от Лейпцига 
© DPA/TACC
Экстренные службы на месте пожара
11/14
Экстренные службы на месте пожара 
© DPA/TACC
Последствия пожара на колесе обозрения во время музыкального фестиваля Highfield недалеко от Лейпцига
12/14
Последствия пожара на колесе обозрения во время музыкального фестиваля Highfield недалеко от Лейпцига 
© DPA/TACC
Экстренные службы на месте пожара
13/14
Экстренные службы на месте пожара 
© DPA/TACC
Горящее колесо обозрения на музыкальном фестивале Highfield недалеко от Лейпцига
14/14
Горящее колесо обозрения на музыкальном фестивале Highfield недалеко от Лейпцига  
© DPA/TACC

Несколько десятков человек пострадали в субботу во время пожара на колесе обозрения в парке аттракционов близ Лейпцига. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пожар начался около 9 часов вечера. В это время на городском музыкальном фестивале инди-рока Highfield Festival собрались по меньшей мере 30 тысяч зрителей.

По данным немецких правоохранителей, в результате происшествия 16 человек пришлось госпитализировать с различными травмами, остальным помощь оказывают амбулаторно. Среди пострадавших также есть медики и сотрудники полиции.

«Сейчас нет никакой информации о причинах пожара. На месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, которые выясняют причину пожара, вызваны также специалисты по расследованию поджогов. Район пожара на данный момент перекрыт», — сообщил представитель полиции Лейпцига Йозефин Садер.

Кадры пожара на колесе обозрения — в галерее «Рамблера».

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