Блинкен рассказал о «последнем шансе» на мир на Ближнем Востоке

Текущие переговоры между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС являются «возможно, последней» возможностью добиться освобождения заложников и прекратить огонь на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего визита в еврейское государство. Газета.Ru

«Это мой девятый визит в Израиль и на Ближний Восток с 7 октября [2023 года], и это решающий момент, вероятно, лучшая, возможно, последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня», — рассказал глава внешнеполитического ведомства. Lenta.ru

Президент еврейского государства Ицхак Герцог, встречая Блинкена, отметил, что Израиль «окружен терроризмом со всех сторон» и «дает ему мощный и решительный отпор», что также «отражается на переговорах об освобождении похищенных». ТАСС