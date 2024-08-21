В США призвали разрешить Украине наносить удары вглубь России

Президенту США Джо Байдену нужно разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по России выше установленного Вашингтоном лимита. Об этом заявил глава комитета сената США по разведке Марк Уорнер, передает РИА Новости.

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«Администрация должна снять некоторые оковы, чтобы украинцы, с точки зрения нанесения ударов по некоторым аэродромам и местам запуска ракет, могли выйти за пределы 80-километрового лимита, который у нас есть прямо сейчас», — сказал сенатор.

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Он подчеркнул, что Киев при этом должен соблюдать осторожность и не наносить удары по ядерным объектам и ключевым компонентам российской обороны. По его словам, подобные действия могут спровоцировать Москву на нанесение серьезного ответного удара.

Ранее сообщалось, что США хотят, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами ATACMS Крым, а не Курскую область. Подобное пожелание связано с ограниченным количеством ракет, которые США поставляют Украине.