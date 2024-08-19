В Раде заявили о плане Ермака в отношении Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пытается выставить Владимира Зеленского не совсем адекватным человеком. Как сообщает РИА Новости, об этом в соцсетях заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

По мнению политика, всем навязывается ощущение, что Зеленский склонен к принятию опрометчивых и не всегда разумных решений. Таким образом Ермак хочет создать впечатление, что только он может держать украинского лидера в рамках.

«Складывается впечатление, что Андрей Борисович, с помощью управляемого им информационного пространства пытается выставить Зеленского не совсем адекватным», — пишет Дубинский.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленскому удается сохранить власть в стране исключительно из-за конфликта с Россией. Он считает, что после окончания боестолкновений на новых выборах украинцы проголосуют за кого угодно, кроме Зеленского.