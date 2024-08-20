Трамп пообещал выплатить внешний долг США в случае победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах сократить внешний долг страны. Об этом он заявил на митинге в Нью-Йорке, передаёт РИА Новости.

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«Мы выплатим долг нашей страны. Страна должна $35 трлн, но это число можно оперативно уменьшить», — сказал Трамп.

Трамп предупредил о непоправимых последствиях победы Харрис на выборах

Ранее он выразил мнение, что США потерпят крах при возможной победе его соперницы на выборах от Демократической партии Камалы Харрис.