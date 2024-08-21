Соглашение о прекращении огня в секторе Газа находится на грани срыва

Сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа оказалась на грани срыва, сообщает Politico со ссылкой на американских и израильских чиновников. По их словам, данное соглашение является наиболее эффективным, поскольку учитывает требования обеих сторон, альтернативы ему пока нет.

Источники говорят, что заявления ХАМАС об отказе от сделки на текущих условиях, сделанные публично, усиливают опасения провала инициативы. Издание пишет, что если сторонам не удастся прийти к согласию на этой неделе в Каире, у них может не остаться вариантов, которые могли бы остановить огонь.

Мы не знаем, хочет ли [лидер ХАМАС Яхья] Синвар этой сделки. Но если мы не заключим ее, существует вероятность, что Иран нападет [на Израиль], а это выведет эскалацию на уровень полномасштабной конфронтации, — заявил один из собеседников издания.

18 августа представитель палестинского движения в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил, что первый этап переговорного процесса с Израилем по освобождению заложников не показал прогресса, поэтому ХАМАС отказалось от встречи в Дохе. Новая встреча по ситуации в секторе Газа проходила 15–16 августа, в ней участвовали только Катар, Египет, США и Израиль.