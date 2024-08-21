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Соглашение о прекращении огня в секторе Газа находится на грани срыва

Сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа оказалась на грани срыва, сообщает Politico со ссылкой на американских и израильских чиновников. По их словам, данное соглашение является наиболее эффективным, поскольку учитывает требования обеих сторон, альтернативы ему пока нет.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа находится на грани срыва
© globallookpress.com

Источники говорят, что заявления ХАМАС об отказе от сделки на текущих условиях, сделанные публично, усиливают опасения провала инициативы. Издание пишет, что если сторонам не удастся прийти к согласию на этой неделе в Каире, у них может не остаться вариантов, которые могли бы остановить огонь.

Мы не знаем, хочет ли [лидер ХАМАС Яхья] Синвар этой сделки. Но если мы не заключим ее, существует вероятность, что Иран нападет [на Израиль], а это выведет эскалацию на уровень полномасштабной конфронтации, — заявил один из собеседников издания.

18 августа представитель палестинского движения в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил, что первый этап переговорного процесса с Израилем по освобождению заложников не показал прогресса, поэтому ХАМАС отказалось от встречи в Дохе. Новая встреча по ситуации в секторе Газа проходила 15–16 августа, в ней участвовали только Катар, Египет, США и Израиль.

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