Турецкий аналитик, член центрального комитета по принятию решений партии Vatan («Родина») Орчун Гектюрк заявил, что целью покушения на кандидата в президенты США было продление конфликта на Украине. Как сообщает РИА Новости, эксперт считает, что Республиканской партии послали предупреждение, о том, что «умеренный подход» к России невозможен.

Гектюрк считает, что в 2024 году может быть проложен путь к окончанию конфликта. По его оценке, решающее значение будут иметь выборы в США в ноябре, хотя говорить об этом с абсолютной уверенностью нельзя.

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«После покушения на Трампа республиканцам тоже было послано сообщение. Это послание звучало так: "Мы покушаемся на вашу жизнь в ответ на возможный умеренный подход к России". В этом процессе мы видим усиление угроз со стороны американского "глубинного государства". Таким образом, это может "продлить жизнь" войне», — заявил аналитик.

Политик добавил, что возможности для Киева продолжать конфликт, опираясь на собственные силы, полностью исчезли. Гектюрк считает, что необходимо задаваться вопросом, как долго США и НАТО будут его поддерживать: материальные и моральные ресурсы Украина получает не изнутри страны, а от Запада.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено во время предвыборного митинга 13 июля. Пуля задела его ухо, но серьезно политик не пострадал. Другие выстрелы убили участника митинга и серьезно ранили еще одного. Стрелявший был убит сотрудниками Секретной службы. Он опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс.