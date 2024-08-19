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Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва "Северных потоков"

Россия предъявила Германии претензии из-за расследования по поводу подрыва "Северных потоков". Об этом сообщают РИА новости.

Официальной претензией по этому поводу РФ хочет добиться переговоров о выполнении ФРГ международных обязательств в области борьбы с терроризмом согласно конвенциям ООН.

Дальнейшие шаги по данному вопросу будут зависеть от реакции западных стран, рассказал директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

Больницы в секторе Газа закрываются из-за нехватки топлива

Одна из основных больниц на севере сектора Газа перестанет работать из-за нехватки топлива для электрогенераторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Больница "Аль-Авда" прекратит свою работу в течение 24 часов, в случае, если не получит топливо для электрогенераторов.

Также известно и о дефиците топлива в больнице "Камаль Адван". При этом у них наблюдается и нехватка медикаментов. Если запасы не будут пополнены, больница вынуждена будет закрыться в течении суток.

В Киеве произошли взрывы

Взрывы зафиксированы в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС.

При этом через 15 минут после взрывов, оповещения об угрозе населению были остановлены.

Сирены перестали звучать в Киевской, Кировоградской и Черкасской областях.

В пригороде Киева поражено место сбора иностранных наемников

Сопротивление рассказало, что под Киевом было поражено место сбора иностранных наемников. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации от представителя сопротивления, в пригороде Киева накрыли склад с боекомплектами и «какими-то страшными пушками».

На Камчатке расселят дома с риском обрушения после землетрясения

Жителей пострадавших из-за мощного землетрясения домов на Камчатке планируют расселить. Об этом сообщает ТАСС.

Поручение по расселению людей дал губернатор края Владимир Солодов. Согласно его приказу, расселять будут жителей тех домов, в которых существует риск обрушения после землетрясения 18 августа.

Власти пока планируют использовать маневренный фонд для этих целей, а затем предоставлять пострадавшим уже полноценные жилые помещения вместо аварийных.