Маск заявил, что не дарил Кадырову электропикап Cybertruck

Американский миллиардер и генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электропикап Cybertruck.

"Вы серьезно настолько тупой, что считаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Поразительно", - прокомментировал предприниматель пост одного из пользователей X (ранее Twitter), который написал, что Маск поставил свой электропикап "врагу США, который находится под санкциями".

Кадыров сообщил о пленении военных ВСУ с помощью захваченной рации

Ранее Кадыров сообщил, что получил от Маска электропикап Cybertruck и испытал его. Он также пообещал направить машину в зону СВО и пригласил Маска посетить Грозный.