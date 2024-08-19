WSJ: президент США Джо Байден оставит после себя печальное наследие

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уйдет с должности, оставив за собой "печальное наследие", так как ему не удалось сплотить нацию и решить ряд экономических и международных вопросов.

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Подобная точка зрения изложена в редакционной колонке издания The Wall Street Journal (WSJ).

Байден считает, что заключение сделки по перемирию в Газе все еще возможно

"Демократы сочтут триумфом, если Харрис сможет победить. Но либо она, либо Трамп унаследует более разобщенную и удрученную страну, чем Байден . Это печальное наследие президентства Байдена", — говорится в статье издания.

Неэффективные действия в борьбе с пандемией COVID-19 в итоге способствовали рекордной инфляции, достигшей 9,1% в июне 2022 года, и сокращению реального дохода американцев, подчеркивают авторы. Кроме того, неспособность Байдена решить миграционный кризис станет загадкой на протяжении всего его президентства.

"Результаты его внешней политики не будут ясны до тех пор, пока мы не увидим итогов войны на Украине и на Ближнем Востоке", — уверены члены редакционной коллегии.

До этого газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что действующий президент США Джо Байден до сих пор считает, что мог бы победить кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на грядущих ноябрьских выборах.