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Лидирующая в опросах Харрис назвала себя «тёмной лошадкой» на выборах

Вице-президент США и кандидат на должность главы государства от демократов Камала Харрис призналась, что по-прежнему считает себя «тёмной лошадкой» на выборах.

Лидирующая в опросах Харрис назвала себя «темной лошадкой» на выборах
© ТАСС

Об этом Харрис заявила, комментируя журналистам недавние исследования общественного мнения, согласно которым она опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

«Я всё ещё считаю нас тёмными лошадками», — приводит её слова ТАСС.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Харрис была бы фаворитом на выборах, если бы они проводились сейчас.

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