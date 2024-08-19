Лидирующая в опросах Харрис назвала себя «темной лошадкой» на выборах

Вице-президент США и кандидат на должность главы государства от демократов Камала Харрис призналась, что по-прежнему считает себя «тёмной лошадкой» на выборах.

Об этом Харрис заявила, комментируя журналистам недавние исследования общественного мнения, согласно которым она опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

«Я всё ещё считаю нас тёмными лошадками», — приводит её слова ТАСС.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Харрис была бы фаворитом на выборах, если бы они проводились сейчас.