Эксперт рассказал о необходимости Палестины в поддержке России

Палестина все больше заинтересована в поддержке России в свете наращивания помощи США Израилю. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС почетный профессор международного права Университета Огайо, автор ряда книг по ближневосточной проблеме Джон Квигли.

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"Что касается визита [президента Палестины Махмуда] Аббаса в Москву, практическая и дипломатическая поддержка, оказываемая Соединенными Штатами Израилю, усиливает для Палестины необходимость получить помощь других [стран], особенно России", - отметил он.

"В Совете Безопасности ООН лишь США выступили против принятия Палестины в качестве члена Организации Объединенных Наций. США продолжают отрицать, что Палестина является государством. В то же время Россия, как и СССР в прошлом, выступает за самоопределение палестинцев", - констатировал Квигли.

"В 1967 году СССР предложил СБ ООН осудить Израиль за агрессивное вторжение и на другие арабские территории, - добавил он. - Вполне логично, что правительство Палестины должно приветствовать роль России в урегулировании сложившейся ситуации таким образом, чтобы это соответствовало праву народа Палестины на самоопределение".

Визит Аббаса в Россию

Палестинский лидер на прошлой неделе посетил с визитом Россию. 13 августа в Ново-Огареве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и Аббаса, длившиеся около трех часов. Они состоялись на фоне продолжающейся операции Израиля в секторе Газа и гибели в Тегеране председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании. На встрече российский лидер заявил, что Москва с болью и тревогой следит за гуманитарной катастрофой в Палестине и делает все, чтобы поддержать ее народ. Аббас назвал Россию одним из самых дорогих друзей.

Аббас в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману по итогам встречи с Путиным подчеркнул, что Палестина ни при каких обстоятельствах не согласится на исключение России из процесса ближневосточного урегулирования. Как отметил Аббас, РФ "всегда искала и ищет пути мирного решения", стремится к "справедливому решению ближневосточного вопроса в соответствии с нормами международного права".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал операцию в анклаве с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. Боевые действия в секторе Газа продолжаются до сих пор.