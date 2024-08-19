В ФРГ заявили о планах экспроприировать активы России

Правительство Германии планирует экспроприировать активы России для продолжения поддержки Украины. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн в беседе с RT.

По его словам, в ФРГ многие жители устали от поддержки Украины. Поэтому правительство заявило, что начинает экономить на помощи Киеву. Линдеманн подчеркнул, что на самом деле правительство Германии ищет способы использовать доходы от замороженных российских активов.

«Они попытаются использовать замороженные активы российских бизнесменов или российских компаний. И Брюссель, и Берлин, и правительство Германии думают об их экспроприации», — объяснил Линдеманн.

Он подчеркнул, что это решение является неверным и «Альтернатива для Германии» будет голосовать против этого.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщила, что Германии придется ограничить военную помощь Украине, так как в бюджете страны новых денег на эти цели нет. Министр финансов Кристиан Линднер уже сообщил об этом министру обороны Борису Писториусу 5 августа в письме.