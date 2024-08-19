Индонезия ужесточит контроль здоровья въезжающих в страну из-за оспы обезьян

Министерство здравоохранения Индонезии планирует ужесточить процедуры проверки здоровья для иностранных граждан, чтобы предотвратить распространение вируса оспы обезьян. Об этом сообщает агентство ANTARA.

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По информации издания, новые меры коснутся также иностранных государственных деятелей, прибывающих в страну.

"Мы усиливаем контроль, особенно на границах, и разработали анкету для всех иностранных граждан, включая официальных лиц", – заявил представитель индонезийского минздрава Юдхи Прамоно. В анкете, которую будут заполнять прибывающие в Индонезию, содержатся вопросы о медицинской истории, недавних контактах и конечном пункте назначения поездки.

Таким образом, правительство Индонезии рассчитывает собрать информацию для более эффективной подготовки к возможным проблемам. До этого специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний (НМИЦ ФПИ) Минздрава РФ назвали возможной передачу вируса оспы обезьян воздушно-капельным путем при длительном контакте с зараженным человеком, но эта информация пока не подтверждена научными исследованиями.