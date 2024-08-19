Байден считает, что заключение сделки по перемирию в Газе все еще возможно

Президент США Джо Байден считает, что заключить сделку о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС все еще возможно. Об этом он заявил в воскресенье, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

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Как передает пресс-пул Белого дома, американский лидер сказал, что работа над сделкой "все еще ведется". "Мы не сдаемся, это еще возможно", - сказал он, имея в виду достижение договоренностей.

Кроме того, Байден отметил, что настроен "очень хорошо" в отношении своего выступления на национальном съезде Демократической партии США, который откроется в понедельник в Чикаго (штат Иллинойс). Действующий глава государства выступит в первый вечер съезда.

15-16 августа в Дохе прошел новый раунд консультаций с целью заключения соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении в анклаве режима прекращения огня. В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам консультаций, которое опубликовал официальный представитель президента арабской республики Ахмед Фахми, отмечается, что переговоры прошли "в позитивной атмосфере".

Стороны договорились провести следующую встречу в Каире до конца недели. Технические группы в ближайшие дни продолжат разрабатывать механизмы реализации основных пунктов соглашения, в том числе касающихся обмена заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, а также гуманитарной ситуации в анклаве.

В ночь на 18 августа израильское издание The Times of Israel сообщило, что новое предложение, выдвинутое американскими переговорщиками на консультациях в Дохе, позволит Египту и Катару убедить ХАМАС пойти на сделку, если Израиль и США смогут согласовать условия по двум ключевым вопросам. Речь идет о контроле за возможным перемещением подразделений ХАМАС на север анклава и о сохранении присутствия израильских военных в Филадельфийском коридоре на границе между Газой и Египтом.