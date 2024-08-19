Британский дипломат уволился в знак протеста против поставок оружия Израилю

Сотрудник британского диппредставительства Марк Смит подал в отставку в знак протеста против продолжения поставок оружия Израилю.

Об этом сообщил телеканал Sky News.

В публикации говорится, что в своём заявлении об отставке дипломат указал на отсутствие «оправданий для поставок оружия Великобританией Израилю».

Во время работы в диппредставительстве Смит поднимал вопрос поставок оружия Израилю, но так и не добился изменений в этой сфере.

«Я больше не могу выполнять свои обязанности, зная, что это ведомство может быть замешано в военных преступлениях», — указал дипломат.

Ранее стало известно, что США разморозят поставку Израилю авиабомб.