Британский дипломат уволился в знак протеста против поставок оружия Израилю
Сотрудник британского диппредставительства Марк Смит подал в отставку в знак протеста против продолжения поставок оружия Израилю.
Об этом сообщил телеканал Sky News.
В публикации говорится, что в своём заявлении об отставке дипломат указал на отсутствие «оправданий для поставок оружия Великобританией Израилю».
Во время работы в диппредставительстве Смит поднимал вопрос поставок оружия Израилю, но так и не добился изменений в этой сфере.
«Я больше не могу выполнять свои обязанности, зная, что это ведомство может быть замешано в военных преступлениях», — указал дипломат.
Ранее стало известно, что США разморозят поставку Израилю авиабомб.