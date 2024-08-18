В США назвали возможную причину поражения Трампа на выборах

В США сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) назвал возможную причину, по которой кандидат в президенты США Дональд Трамп может проиграть выборы. Об этом сообщает NBC News.

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Во время интервью телеканалу, Грэма спросили, стоит ли Трампу в рамках президентской компании продолжать личные нападки на свою главную соперницу, вице-президента США Камалу Харрис.

«Президент Трамп может выиграть эти выборы. Его политика хороша для Америки, и, если вы проводите дебаты о президентской политике, он побеждает. Дональд Трамп-провокатор и шоумен, возможно, потерпит поражение на выборах», — заявил сенатор.

Он также выразил надежду, что в ближайшие 80 дней Трамп определиться со своей программой по снижению инфляции и «исправлению разрушенных границ».

Опрос показал, кто лидирует в гонке за президентское кресло в США

Ранее сообщалось, что по результатам опроса проведенного компанией Ipsos 50 процентов американских избирателей поддерживают в президентской гонке Харрис. В поддержку Дональда Трампа выступают 45 процентов избирателей.