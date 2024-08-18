На Украине вновь начали отключать свет

Украинские энергетики заявили, что вновь начинают массово отключать свет на всей территории республики. Официальная версия — наступающая жаркая погода, сообщает издание «Страна» со ссылкой на заявление «Укрэнерго».

«Завтра, 19 августа, электроэнергию будут выключать по всей стране с 17:00 до 21:00», — сообщили в организации.

Энергетики утверждают, что причина в увеличении потребления из-за жары.

В воскресенье стало известно, что после взрыва на электроподстанции в Днепропетровской области произошел пожар.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Украина лишилась 9 гигаватт производственных энергомощностей, что составляет половину от необходимого для зимы объема.

По ее словам, на Украине может начаться гуманитарная катастрофа, если Запад не будет увеличивать экспорт электроэнергии Киеву.