В Турции сообщили о ликвидации террористов

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил на своей странице в социальной сети X, что четыре террориста, предположительно готовившие теракт в стране, ликвидированы на границе с Ираком.

© Газета.Ru

«Четыре террориста, нарушившие границу с Ираком на территории Турции... были нейтрализованы в районе горы Дюгюн в районе Улудере города Ширнак», — сообщил он.

По его словам, два летательных аппарата, нарушивших государственную границу были обнаружены беспилотником Вооруженных сил Турции.

На месте были изъяты четыре винтовки, два мобильных телефона, лазерный измеритель, два пистолета, три магазина, аккумуляторы, карты местности.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии. По его словам, Турция больше всех страдает от конфликта в Сирии. Эрдоган подчеркнул, что США поддерживают не сирийских курдов, а террористов. При этом он отметил, что именно Турция поддерживает курдов. Он добавил, что решением всех конфликтов является новое социальное объединение в Сирии на основе территориальной целостности.