Украина лишилась 50% необходимых для зимы энергомощностей

Украина лишилась 9 гигаватт производственных энергомощностей, что составляет 50% от необходимого для зимнего сезона объема, рассказала в статье для британской газеты Financial Times еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Чиновница пояснила, что 9 гигаватт — эквивалент пикового потребления электроэнергии в Португалии, стране с более чем 10 млн жителей.

По ее словам, государствам Запада следует помочь Украине с ремонтом поврежденных объектов, передать небольшие децентрализованные генераторы, развернуть фотоэлектрические системы на крышах больниц и школ.

Кроме того, отметила Симсон, Вашингтону и Брюсселю необходимо направить дополнительные комплексы ПВО, чтобы усилить противовоздушную оборону страны.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что ведомство постоянно обновляет данные о потребностях энергетического сектора при подготовке к новому осенне-зимнему периоду.

Министр заметил, что при наличии необходимого финансирования и продолжения работы по восстановлению и ремонту, до конца 2024 года дополнительно можно будет добавить в систему еще около 3 ГВт мощности.