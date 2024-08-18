Опрос показал, кто лидирует в гонке за президентское кресло в США

Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демпартии, опережает конкурента от республиканцев Дональда Трампа по поддержке избирателей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведенное компанией Ipsos.

Опрос показал, что Харрис пользуется поддержкой 50% всех совершеннолетних избирателей, результат Трампа на 5% ниже.

Респонденты, которые уже зарегистрировались в качестве избирателей, проголосовали практически также, отметили аналитики компании. Разница составила 1 процентный пункт: 49% против тех же 45%

Многие участники опроса (53%) отметили, что считают Харрис более квалифицированной для поста президента, в то время как Трампа так охарактеризовали лишь 47%.

Трамп обвинил Харрис в воровстве его политических идей

В том случае, если в избирательных бюллетенях будут представлены и другие кандидаты, то Харрис получит 47%, Трамп — 44%, независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший — 5%, а Джилл Стайн из Зеленой партии — 1%, заметили в Ipsos.

Исследование проводилось онлайн с 9 по 13 августа среди 2336 совершеннолетних граждан США.