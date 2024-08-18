Опрос показал, кто лидирует в гонке за президентское кресло в США

Ipsos: Харрис опережает Трампа по поддержке избирателей
Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демпартии, опережает конкурента от республиканцев Дональда Трампа по поддержке избирателей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведенное компанией Ipsos.
Опрос показал, что Харрис пользуется поддержкой 50% всех совершеннолетних избирателей, результат Трампа на 5% ниже.
Респонденты, которые уже зарегистрировались в качестве избирателей, проголосовали практически также, отметили аналитики компании. Разница составила 1 процентный пункт: 49% против тех же 45%
Многие участники опроса (53%) отметили, что считают Харрис более квалифицированной для поста президента, в то время как Трампа так охарактеризовали лишь 47%.
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В том случае, если в избирательных бюллетенях будут представлены и другие кандидаты, то Харрис получит 47%, Трамп — 44%, независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший — 5%, а Джилл Стайн из Зеленой партии — 1%, заметили в Ipsos.
Исследование проводилось онлайн с 9 по 13 августа среди 2336 совершеннолетних граждан США.