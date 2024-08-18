Макрону пригрозили импичментом

Партия «Непокоренная Франция» (La France insoumise, LFI) в воскресенье публично предупредила, что начнет процедуру отставки президента Эммануэля Макрона. По мнению партийцев, Макрон виновен в «институциональном перевороте, направленном против демократии», сообщает BFMTV.

Текст заявления опубликован в воскресенье, 18 августа, в La Tribune. В нем говорится, что президент должен принять результаты парламентских выборов и назначить Люси Касте премьер-министром, как предлагает «Новый народный фронт».

«Этому заявлению отводится роль торжественного предупреждения», — пишут подписанты, в том числе лидер партии Жан-Люк Меланшон, координатор партии Мануэль Бомпар и глава депутатов LFI Матильда Пано.

По их словам, Эммануэль Макрон «должен знать, что все конституционные средства будут использованы для его отставки», поскольку он нарушает основное правило демократии: «во Франции единственным хозяином является народное голосование».

В июле блок левых «Новый народный фронт», получивший на выборах большинство мест в парламенте, решил выдвинуть кандидатом на пост премьера главу управления финансов Парижа Люси Касте.

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Однако 23 июля Эммануэль Макрон исключил возможность назначения премьером Люси Касте, аргументируя это тем, что ей не удастся объединить Ассамблею.

Макрон отказался формировать правительство до конца Олимпийских игр в стране. Он принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, однако тот продолжает исполнять обязанности до формирования нового кабмина.